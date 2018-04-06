إنطلاق برنامج تدريب كوادر المركز الوطني لمواجهة الكراهية

(المستقلة)..بدأت من مدينة البصرة قبل قليل أول ورش تدريب المتطوعين لرصد وتحليل ومواجهة خطابات الكراهية، ضمن أول مراحل خطة عمل المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية في العراق.

ويشارك في الورشة الأولى ١٨ متطوع ومتطوعة من الإعلاميين والناشطين المدنيين المهتمين بالموضوع.

ومن المؤمل أن تستمر الورش في البصرة على مدى هذا الأسبوع في ثلاثة مجاميع قي الوقت نفسه قبل أن تتواكب مع إنطلاق البرنامج في السليمانية وبغداد.

وكان المركز الذي يعد قسماً ملحقاً في مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية قد أعلن ان خطته لهذا العام تتضمن تدريب ٨٠٠ متطوع كخط شروع في مواجهة الكراهية الصادرة من وسائل الإعلام والسياسيين ورجال الدين.

من الجدير بالذكر أن المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية كان قد أعلن عن تأسيسه ببيروت منتصف الشهر الماضي بالتعاون بين مسارات ومنظمة كونراد إدنهاور الألمانية ومشاركة ١٧ شخصية عراقية من أكاديميين ورجال دين وناشطين مدنيين وإعلاميين