إنشاء مستشفى متنقلفي كربلاء سعة 100 سرير

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الجمعة ، عن المباشرة بإنشاء مستشفى خاص متنقل سعة 100 سرير لمواجهة فايروس كورونا

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب زيارته مكان المشروع إن “الحشد الشعبي باشر في إنشاء مستشفى خاص متنقل سعة 100 سرير لمواجهة فايروس كورونا ، وهو في المراحل الاخيرة”.

واشار عند متابعته المراحل الاخيرة لإنشاء المستشفى ان المشروع ينفذ من طبابة الحشد الشعبي التي ستجهزه بالمعدات والاجهزة الطبية ليساند مهام مدينة الحسين الطبية.

وأوضح الخطابي إن “المستشفى يسع لـــ 100 سرير ، ويضم 7 صالات للعمليات ، وأشعة ، وسونار ، ومصرف للدم “.

وذكر إن “بناء المستشفى تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها هيئة الحشد الشعبي في مساعدة المؤسسات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد “.