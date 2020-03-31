إنشاء مستشفى للحالات الطارئة  في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف رئيس خلية الأزمة في ميسان المحافظ علي دواي عن موافقة وزير الإسكان لانشاء مستشفى الخاص بالحالات الطارئة للامراض الانتقالية في ميسان

وقال دواي في تصريح صحفي،اليوم الثلاثاء، انه اتصل بوزير الإسكان والاعمار واستحصل على موافقته على تخصيص قطعة ارض بمساحة ٢ دونم لانشاء المستشفى .

وفي سياق ذو صلة تابع دواي متطلبات استكمال إنشاء مستشفى الحالات الطارئة للأمراض الانتقالية وبكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والخدمية الخاص بإصابات فيروس كورونا مع دائرة صحة ميسان و وزير النفط وشركة نفط ميسان.

وأشار البيان الى رئيس خلية الازمة تابع ميدانياً اجراءات إنجاز مركز الاستقبال والاستضافة الخاص بالحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا .لافتاً الى متابعة انجاز اعمال الشارع الرابط للمركز بالشارع العام.

ووجه دواي بإكمال كافة الاعمال المتبقية بالسرعة الممكنه.وتوجيه دائرة صحة ميسان باستلام المركز والمباشرة بالعمل خلال اليومين المقبلين.

ودعا دواي ابناء المحافظة إلى التعاون التام مع الجهات المعنية والمختصة وخصوصاً فيما يتعلق بالإلتزام بحظر التجوال والإرشادات الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.