(المستقلة)..كشف مسؤولون، اليوم الإثنين، عن أن إندونيسيا سوف تحصل على 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا من الصين والإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اجتماع وزاري، إن هذه الجرعات سوف تكون ضمن 290 مليون جرعة سوف تحصل عليها إندونيسيا على مدار عام 2021.

وأضاف أنهم سوف يقومون بإنتاج كمية من الجرعات الـ290 مليونًا، في حين سوف يتم إنتاج الباقي في الخارج.

وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي ووزير المشروعات المملكة للدولة إريك توهير قد عملا خلال زيارة للصين الأسبوع الماضي على تأمين الحصول على 50 مليون جرعة من اللقاح المحتمل من شركة سينوفاك بالصين، على أن يتم توصيلها في الفترة ما بين نوفمبر المقبل ومارس الـ20 مليون جرعة من اللقاح المحتمل بحلول نهاية هذا العام.

كما عملت مارسودي وتوهير على ضمان حصول إندونيسيا على 10 مليون جرعة من اللقاح المحتمل هذا العام من شركة جي 42 للرعاية الصحية ومقرها أبوظبي وشركة سينوفارم بالصين، وذلك خلال زيارتهما للإمارات العربية المتحدة.

وتجري الشركتان حاليًّا المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح المحتمل في أبوظبي.

وكانت إندونيسيا قد سجلت 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 155 ألفًا و412 حالة، وإجمالي حالات التعافي 111 ألفًا و60 حالة وحالات الوفاة بالفيروس 6759 حالة.