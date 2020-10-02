إنخفاض أسعار النفط بعد إصابة ترامب بكورونا

المستقلة/- هبطت أسعار النفط، يوم الجمعة، بنحو 3%، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف اقتصادية بشأن الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 37.66 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.74% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، عند 39.80 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.76% عن سعر التسوية السابق. (النهاية)