إنتر ميلان ينهي صفقة كريستيان إريكسن رسميا

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، قادما من توتنهام الإنجليزي.

وبعد فترة طويلة من الشد والجذب بين إدارتي إنتر ميلان وتوتنهام، نجح النادي الإيطالي في الحصول على توقيع إريكسن، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

ونشر إنتر ميلان بيانا عبر موقعه الرسمي، استعرض فيه مسيرة إريكسن (27 عاما) مع كرة القدم، منذ أن بدأ التعلق باللعبة في طفولته بفضل والده، مرورا بتطوره مع أياكس أمستردام الهولندي، وصولا إلى تألقه مع توتنهام.

ولم يكشف إنتر ميلان عن قيمة التعاقد مع إريكسن، غير أن عدة تقارير صحفية أكدت إنها بلغت 20 مليون يورو.

وكان إريكسن قد انضم إلى توتنهام في صيف 2013 قادما من أياكس مقابل 13.5 مليون يورو، وشارك مع الفريق اللندني في 305 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها 69 هدفا وصنع 89، ولم يتوج بأي ألقاب.

ورفض النجم الدنماركي تجديد عقده مع توتنهام، الذي كان سينتهي في صيف 2020، ليجبر النادي اللندني على الموافقة على بيعه، خوفا من رحيله مجانا.

يذكر أن إريكسن كان محط أنظار عدة أندية أوروبية بخلاف إنتر ميلان، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.