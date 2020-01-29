إنتر ميلان يكمل المربع الذهبي بكأس إيطاليا

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز إنتر ميلان على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا، ليكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي، ويضرب موعدا مع نابولي.

سجل أنطونيو كاندريفا ونيكولا باريلا هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 44 و67، فيما أحرز مارتين كاسيريس هدف فيورنتينا الوحيد في الدقيقة 60.

ويلتقي إنتر ميلان مع نابولي في نصف النهائي، فيما يتواجه ميلان ويوفنتوس في نصف النهائي الثاني.

يذكر أن إنتر حقق لقب كأس إيطاليا 7 مرات في تاريخه، آخرها في موسم 2010-2011.