إنتر ميلان يعترف بمفاوضات ضم إريكسن

المستقلة / حسام الدين جمال / اعترف نادي إنتر ميلان الإيطالي، ممثلا في مديره العام بييرو أوسيليو، بتقديم عرض والدخول في مفاوضات لضم كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت عدة صحف إيطالية وإنجليزية مؤخرا اقتراب النجم الدنماركي من الانتقال لصفوف إنتر ميلان، خاصة في ظل رفضه تمديد عقده مع توتنهام، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وقال بييرو أوسيليو في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا: “قدمنا عرض لتوتنهام من أجل إريكسن، والآن ننتظر ردهم عليه”.

وأضاف مدير إنتر ميلان: “لا يمكنني إخفاء أن المفاوضات صعبة ومعقدة، لكننا سنقوم بتجربة كل شيء ممكن من أجل إتمام الصفقة”.

يذكر أن التقارير أكدت اتفاق إريكسن، الذي كان مطلوب في ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، على البنود الشخصية في عقده مع إنتر.

وأشارت التقارير إلى أن عرض إنتر لضم النجم الدنماركي بلغ 10 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي لا يلبي طموحات إدارة توتنهام.

وانضم إريكسن إلى توتنهام في صيف 2013 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 13.5 مليون يورو، وشارك مع الفريق اللندني في 304 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها 69 هدفا وصنع 89، ولم يحقق بطولات.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك إريكسن (27 عاما) في 27 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.