إنتر ميلان يسهل على برشلونة ضم لاوتارو في الميركاتو الصيفي

المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن خطوة جديدة من إنتر ميلان، تسهل على برشلونة ضم مهاجم النيراتزوري لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي.

ويستهدف برشلونة ضم لاوتارو هذا الصيف، لكنه لن يستطيع دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وسبق لبرشلونة أن اقترح على إنتر دفع 70 مليون يورو، بالإضافة إلى منحه ظهيره الأيسر جونيور فيربو، والذي قدره البارسا بـ41 مليون يورو، إلا أن النادي الإيطالي رفض تقييم اللاعب الشاب بهذا المبلغ.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن موقف إنتر قد تغير، بعد تحليل السوق، حيث رأى النادي الإيطالي أن السعر الذي حدده برشلونة لم يكن سيئًا.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي إنتر يرون أن فيربو ظهير شاب مميز، يتمتع بخبرات دولية، حيث فاز باليورو تحت 21 عامًا مع منتخب إسبانيا، ولديه شخصية جيدة.