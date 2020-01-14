إنتر ميلان يسحق كالياري برباعية ويتقدم لربع نهائي كأس إيطاليا

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفه كالياري بنتيجة 4-1، في دور الـ16 ببطولة كأس إيطاليا، مساء الثلاثاء، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر مبكرا في الدقيقة الأولى، فيما أضاف بورخا فاليرو هدفا ثانيا للنيراتزوري في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

وسجل لوكاكو هدف الشخصي الثاني والثالث لإنتر في الدقيقة 49، وأحرز كريستيان أوليفا هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 72، فيما اختتم أندريا رانوكيا رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 80.

يذكر أن عدد المتأهلين حتى الآن هو 4 فرق، هي تورينو ونابولي ولاتسيو بجانب إنتر.

ومن المنتظر أن يتحدد 3 متأهلين، الأربعاء، حيث يلتقي فيورنتينا مع أتالانتا، وميلان مع سبال، ويوفنتوس مع أودينيزي، فيما يحصد الفائز بمواجهة بارما وروما، مساء الخميس، البطاقة الأخيرة.

ويضرب إنتر ميلان موعدا مع الفائز من مواجهة فيورنتينا وأتالانتا، نهاية الشهر الجاري.