إنتر ميلان يستعير موسيس من تشيلسي

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده مع فيكتور موسيس قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر إنتر بيانا عبر موقعه الرسمي قال في إنه استعار الجناح النيجيري لمدة 6 أشهر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إنتر سيضم موسيس صاحب الـ29 عاما، مقابل 10 ملايين يورو، على أن تستمر الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار شراء.

يذكر أن موسيس انضم إلى تشيلسي في صيف 2012 مقابل 11.5 مليون يورو، وانتقل إلى فناربخشة التركي معارا منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وشارك اللاعب النيجيري في 7 مباريات فقط مع فناربخشة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.