إنتر ميلان يستحدث جوائز أوسكار خاصة به

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تفاعل نادي إنتر ميلان الإيطالي مع حفل توزيع جوائز أوسكار، التي تمنحها الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة، وقام باستحداث الجوائز الخاصة به، أعلن عنها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وجاءت كافة الجوائز الافتراضية التي قدمها إنتر من وحي مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، مساء الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي، والتي فاز بها النيراتزوري بنتيجة 4-2.

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ووجه إنتر ميلان شكره إلى جماهيره على حضورها القوي في ديربي الغضب، ورفعها تيفو عملاق يظهر فيه إنتر بشخصية سوبر مان، ومنحها جائزة أوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

وحصل المدير الفني أنطونيو كونتي على جائزة أفضل مخرج، فيما فاز المهاجم روميلو لوكاكو على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، وزميله أليكسيس سانشيز على جائزة أفضل ممثل مساعد.

لوكاكو كان قد سجل الهدف الرابع، فيما صنع سانشيز الهدف الثاني الذي أحرزه ماتياس فيتشينو.

يذكر أن إنتر ميلان اعتلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على ميلان، حيث رفع رصيده إلى 54 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على يوفنتوس في الوصافة.