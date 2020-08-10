إنتر ميلان يخوض مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن من الدوري الأوروبي

المستقلة.. يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالى فى العاشره بتوقت مكة مساء اليوم الأثنين، مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن الألمانى ضمن منافسات الدور ربع النهائى من الدوري الأوروبي على ملعب “إسبريت أرينا” بمدينة دوسلدروف الألمانية.

ويحسم الدور ربع النهائى ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وسرعة إنهاء الموسم الحالى من المسابقة القارية.

كان فريق إنتر ميلان قد نجح فى الإطاحة بخيتافي الإسباني من دور الـ 16 من مباراة واحدة بعد أن تعذر إقامتها على مباراتين ذهاب وإياب بسبب فيروس كورونا.

وحسم إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي بالموسم المنتهى 2019-2020 خلف يوفنتوس الذى توج باللقب للمرة التاسعة على التوالي، فيما فشل خيتافى في حجز مقعده في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل بعدما أنهى موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحلم أنطونيو كونتي بقيادة إنتر ميلان إلى لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تعويض خسارة لقب الكالتشيو لصالح يوفنتوس، ويعد النيراتزوري ثانى أقوى المرشحين لنيل اللقب بعد مان يونايتد.

ولم يتوج إنتر ميلان بأى لقب أوروبي منذ الثلاثية التاريخية عام 2010 مع البرتغالى جوزيه مورينيو.

ويمر انطونيو كونتى بفترة غير مستقرة مع إنتر ميلان، بعد ضياع لقب الدوري الإيطالى ومهاجمته لإدارة النادى، مؤكداً إن إنتر فريق ضعيف ولا تتوفر حماية مناسبة للاعبين أو المدرب.

وفى حالة وداع إنتر ميلان بطولة الدوري الأوروبي، قد يرحل أنطونيو كونتى عن القيادة الفنية للنيراتزوري بعد خسارة ثالث ألقابه هذا الموسم.

ويواجه الفائز من إنتر ميلان وباير ليفركوزن الليلة، الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري والتى ستقام غداً،الثلاثاء.