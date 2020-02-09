إنتر ميلان يحسم ديربي الغضب ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قلب إنتر ميلان تأخره أمام ضيفه ميلان بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 في مباراة ديربي الغضب بالجولة 23 من الدوري الإيطالي، مساء الأحد، ليشعل صراع القمة في المسابقة.

ميلان كان البادئ بالتسجيل، عن طريق أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 40 و45 على الترتيب.

وانتفض إنتر ميلان في الشوط الثاني بتسجيله رباعية عن طريق كل من مارسيلو بروزوفيتش وماتياس فيتشينو وستيفان دي فري وروميلو لوكاكو في الدقائق 51 و53 و70 و90+2.

اقرأ أيضا: الأجانب والصراع الطبقي يكتبان تاريخ الغضب في ديربي ميلانو

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متقدما بفارق الأهداف عن يوفنتوس، حامل اللقب ووصيف الترتيب، وفي المركز الثالث يأتي لاتسيو بـ53 نقطة.

في المقابل توقف رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بعد تلقيه خسارته التاسعة هذا الموسم.