إنتر ميلان أكبر المتضررين.. كورونا يعصف بالكرة الإيطالية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تسبب فيروس كورونا في تأجيل عدة مباريات في إيطاليا مؤخرا، بعد انتشاره في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وذلك بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة به في الدولة الأوروبية إلى أكثر من 100 شخص.

كرة القدم في إيطاليا كانت من ضمن المتضررين من انتشار فيروس كورونا في إيطالي، وتستعرض «المستقلة» في السطور التالية كيف عصف فيروس كورونا القاتل بالكرة الإيطالية.

تأجيل المباريات المحلية:

قررت رابطة الدوري الإيطالي «سيري آ» بشكل مفاجئ تأجيل 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى لأجل غير مسمى، كان مقررا إقامتها يوم الأحد، وهي مباريات إنتر ميلان مع سامبدوريا، وهيلاس فيرونا أمام كالياري، وتورينو ضد بارما، وأتالانتا مع ساسولو.

وتسبب انتشار الفيروس أيضا في تأجيل مباراة أسكولي وكريمونيزي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بجانب أكثر من 40 مباراة في دوريات الهواة والناشئين.

وأعلن يوفنتوس إغلاق متحف النادي حتى 29 فبراير/شباط الحالي، بسبب انتشار الفيروس في إيطاليا مؤخرا.

المباريات الأوروبية أيضا مهددة:

وبجانب تأجيل مباراته مع سامبدوريا، أشار موقع «فوتبول إيطاليا»، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية، إلى أن مواجهة إنتر ميلان أمام لودوجوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، قد تُنقل إلى ملعب محايد، أو تقام دون حضور جماهيري.

يذكر أن إنتر ميلان، الذي ينتمي لإقليم لومبارديا، كان قد فاز 2-0 ذهابا على لودوجوريتس في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، فيما تقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

ويعد إنتر أحد المنافسين على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق اللومباردي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن غريمه يوفنتوس المتصدر، و5 نقاط عن لاتسيو الوصيف.

وأشارت عدة تقارير صحفية في إيطاليا إلى أن انتشار الفيروس قد يتسبب في تأجيل مباراة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنفي صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية هذه المزاعم، وتؤكد أن المباراة ستقام في موعدها، الثلاثاء المقبل.

يذكر أن نابولي ينتمي لإقليم كامبانيا في جنوب إيطاليا، فيما يقع إقليمي لومبارديا وفينيتو في أقصى الشمال.