إنتخاب حكام من الأطفال واليافعين لمهرجان أفلام الأطفال الدولي الـ32

(المستقلة)/منصور جهانی/.. انطلقت دعوة لإنتخاب الحكام من فئة الأطفال واليافعين لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 وبمعاونة مدرسة المهرجان.

وبحسب المكتب الإعلامي للمهرجان بنسخته الـ32، فإنه بعد نشر هذه الدعوة الخاصة بتحكيم الأطفال واليافعين والتي كانت بالتعاون مع مدرسة المهرجان لاقت في أيامها الأولى إهتماماً ملفتاً من قبل المولعين والمهتمين في تحكيم أعمال المهرجان بنسخته الـ32 الخاص بسينما الأطفال و اليافعين وسيتم اختيار الحكام من اعمار (9 إلى 14) سنة.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران بإدارة «عليرضا تابش» تنطلق من تاريخ 19 آب/أغسطس حتى الـ26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.