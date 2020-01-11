إنتحار طفلة سورية حاولت تقليد بطلة مسلسل خاتون

المستقلة / مأساة كبيرة، أصابت عائلة سورية، بد أن أقدمت إبنتهم ذات التسعة أعوام على الإنتحار، بسبب محاولتها تقليد مشهد للممثلة السورية ​كندا حنا​ في مسلسل “خاتون” عندما نفذت مشهد محاولتها الإنتحار.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات حول الحادثة، إذ تحدثت بعض المصادر عن تفاصيل ما جرى، مشيرةً إلى ان الطفلة طلبت مشاهدة المسلسل عبر “يوتيوب” من جدتها، ومن شدة تأثرها بالمشهد، حاولت تقليده، إلا انها لم تنجو كما نجت حنا في العمل، حيث قُطع الحبل.

وربطت الطفلة بتول الحبل بخزانة الملابس، وتوفيت بسبب عدم وصول قدميها للأرض، وشدّ الحبل حول رقبتها وانقطاع النفَس حتى الموت .