إليسا للحكومة اللبنانية: “بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”

المستقلة/ منى شعلان / أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن إستيائها الشديد من النظام اللبناني، لعدم تنفيذه مطالب المتظاهرين اللبنانين، والذى وعد بتحقيقها وبناء عليها تم إخلاء الشوارع من المواطنين وعادوا لأعمالهم ، فى إنتظار تحقيق المطالب.

ودعت إليسا ، الشارع اللبنانى ، للتظاهر من جديد ، وذلك عبر رسالة لها بحسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، قائلة :” عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتوا عم تعطلوا الشغل، طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملوا، ما عملتو شي”.

وتابعت: “صار إلنا شهر ناطرين تشكلوا حكومة، والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا!، بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”.

كما علقت إليسا ، فى وقت سابق ، على خسارة لبنان حقها فى التصويت بالأمم المتحدة بعد تخلفها عن دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها للأمم المتحدة لمدة عامين، فى تغريدة لها قائلة:” كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها.

وتابعت:” منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم ع هالحكومة”.

ويذكر إلى إنه لم يكن لبنان وحده الذى عجز عن السداد بل لحق به 9 دول أخرى، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، جامبيا، الصومال، اليمن وفنزويلا.