إليسا للحكومة اللبنانية: “بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”
المستقلة/ منى شعلان / أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن إستيائها الشديد من النظام اللبناني، لعدم تنفيذه مطالب المتظاهرين اللبنانين، والذى وعد بتحقيقها وبناء عليها تم إخلاء الشوارع من المواطنين وعادوا لأعمالهم ، فى إنتظار تحقيق المطالب.
ودعت إليسا ، الشارع اللبنانى ، للتظاهر من جديد ، وذلك عبر رسالة لها بحسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، قائلة :” عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتوا عم تعطلوا الشغل، طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملوا، ما عملتو شي”.
وتابعت: “صار إلنا شهر ناطرين تشكلوا حكومة، والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا!، بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن”.
كما علقت إليسا ، فى وقت سابق ، على خسارة لبنان حقها فى التصويت بالأمم المتحدة بعد تخلفها عن دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها للأمم المتحدة لمدة عامين، فى تغريدة لها قائلة:” كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها.
وتابعت:” منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم ع هالحكومة”.
ويذكر إلى إنه لم يكن لبنان وحده الذى عجز عن السداد بل لحق به 9 دول أخرى، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، جامبيا، الصومال، اليمن وفنزويلا.
عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟
— Elissa (@elissakh) January 14, 2020
التعليقات مغلقة.