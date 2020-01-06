إليسا لأصالة بعد اعلان طلاقها : خليكي قوية

(المستقلة)..علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على خبر طلاق الفنانة السورية أصالة نصري، التي أعلنته الأخيرة رسميًا، صباح اليوم الإثنين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت إليسا ردًا إلى أصالة نصري، بتغريدة عبر تويتر، قالت فيها: «الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية».

وكانت أصالة، قد أعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام ” صورة تجمعمها.

وعلقت أصالة علي الصورة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.

وأضافت أصالة في تعليقها: “سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله”.