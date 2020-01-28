إليسا عن صفقة القرن : “شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”

المستقلة / منى شعلان/ إنتقدت الفنانة اللبنانية إليسا ، صفقة القرن ، التي أعلن عنها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدة أنها تأتى على حساب البشر.

وعلقت إليسا ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، قائلة: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام،و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

واوضح ترامب أن صفقة القرن ستوفر للفلسطينيين 50 مليار دولار استثمارات، وسيكون هناك دعم من دول الجوار وأبعد من دول الجوار، وسيتم توفير مليون وظيفة ومعدل الفقر سيتقلص للنصف، والناتج القومي العام سيتضاعف والفرص ستتوفر للشعب الفلسطيني، وستنهي اعتماد الفلسطينين على المساعدات الخارجية والخيرية.

وأعلن أيضا ، إن القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة ، وسوف يتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية ، بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيلي ، مما آثار غضب الفلسطينين وخرجوا فى مسيرات إحتجاجية.