إليسا عن الأوضاع اللبنانية: اصبحنا رهائن ننتظر الموت

المستقلة/ منى شعلان/ عبرت المطربة اللبنانة إليسا ، عن إستيائها الشديد ، مما يحدث فى وطنها لبنان ، من تدهور الأوضاع السياسية ، التى جعلت الشعب اللبناني رهائن بانتظار التحرير، مشيرة إلى اختطاف بلدها.

وكتبت إليسا ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة :” ببساطة، أصبحنا – والبلد معنا – رهائن بانتظار التحرير، أو رهن الموت سريرياً، أو اغتيالاً، أو يأساً (وقرفاً)، أو فقراً (وعوزاً)، أو هجرة.

وتابعت:” وصولاً إلى اختطاف لبنان مجدداً عام 1982 وتغيير هويته ودوره من “همزة وصل” بين الشرق والغرب، إلى “رأس حربة” في الصراع العربي-الإسرائيلي… ونعيش اليوم النتائج الكارثية التي أوصلتنا إليها تلك الخيارات.

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها “صاحبة رأي” ويتضمن ، 17 أغنية ، كما أصدرت نسخة أخرى من نفس الألبوم خلال الفترة الماضية بغلاف جديد وعدد من أغانيها القديمة المفضلة للجمهور والتى أصدرتها طيلة 20 عامًا الماضية.

… وصولاً إلى اختطاف لبنان مجدداً عام 1982 وتغيير هويته ودوره من "همزة وصل" بين الشرق والغرب، إلى "رأس حربة" في الصراع العربي-الإسرائيلي… ونعيش اليوم النتائج الكارثية التي أوصلتنا إليها تلك الخيارات! (٢) pic.twitter.com/j8Iuno5zbm — Elissa (@elissakh) September 20, 2020