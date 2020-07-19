إليسا تهاجم حكومة بلادها: “لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن”

(المستقلة)… هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، مسؤولي حكومة بلادها، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وكتبت إليسا عبر حسابها على “تويتر”: “يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بيوتا، لا شغل ولا مصاري ولا كهربا ولا مي، شو بدي قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد #العهد_الفاشل #مستشفى_الجامعة_الامريكية”.

وعادت إليسا، إلى موقع التغريدات الشهير من أجل التعليق على الأحدث الجارية في بلادها من احتجاجات شعبية وذلك بعد مرور أيام قليلة على تجميد نشاطها على “تويتر”.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وقد فاقمتها جائحة كوفيد-19 وأجواء سياسية بالغة الحساسية زادت من تعقيداتها التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وحزب الله، حليف إيران المهيمن على الحياة السياسية اللبنانية.