إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب فيروس كورونا: دولتنا وقحة

(المستقلة) – منى شعلان/ هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا ، المسئولين فى بلادها، لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة فى التعامل مع فيروس “كورونا” ، وذلك بعد تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس فى لبنان.

وكتب إليسا ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة :” دولتنا وقحة، ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير ، انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!”.

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وكان حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، قد صرح أن هناك كافة التدابير الوقائية لمحاربة فيروس “كورونا” ، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الاجراءات الإضافية التى نقوم بها مع الطائرات الاتية من ايران وايطاليا تضمن عدم انتشار وباء الكورونا ان وجد.

وناشد وزير الصحة الشعب اللبنانى إلى التوقف عن الخوف والهلع ، والثقة بالإجراءات المتأخذة ، موضحاً أن هناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى مطار بيروت حالياً لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار”.

ويشار إلى أن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ، قد أعلن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، والاشتباه بحالتين أخريين خاصة أن أول إصابة ظهرت بعد وصولها الخميس إلى بيروت قادمة من مدينة قم الإيرانية ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري.

وكان وزير الصحة اللبناني قد أكد في مؤتمر صحفي عزل أول حالة مصابة بكورونا من على متن الطائرة، مشيرًا إلى أنها تبلغ من العمر 45 عامًا، إضافة إلى أن هناك حالتين مشتبها بهما بالإصابة بفيروس كورونا.