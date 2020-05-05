إليسا تنهي تسجيل أغاني ألبومها

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن انتهائها من تسجيل آخر أغنيات ألبومها الغنائي الجديد تمهيداً لطرحه، وهي احتفلت للغاية مع مدير أعمالها وعدد من أصدقائها بالمناسبة، ووثّقتها بصورة نشرتها عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها: “التباعد الاجتماعي حين الاحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يوماً على التأجيل بسبب ​فيروس كورونا​، الألبوم أصبح جاهزاً، ويمكننا أخيراً القول إنه سيكون هناك شيء إيجابي في 2020”.

تجدر الإشارة إلى أنّ ألبوم إليسا هو من إنتاج شركة “روتانا” ويتضّمن 16 أغنية منوّعة بين الأغاني اللبنانية والمصرية والتي تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموّزعين أبرزهم زياد برجي، علي المولى، أمير طعيمة، نادر عبد الله، جمال ياسين، والموزع الموسيقي اللبناني هادي شرارة في أوّل تعاون بينهما، ويتوقّع أن يتمّ طرحه في عيد الفطر السعيد في حال لم تطرأ أيّ مستجدات تحول دون ذلك.

هذا ولا تزال إليسا تحصد نجاح أغنيتها الأخيرة “هنغني كمان وكمان” التي طرحتها على طريقة الفيديو الكليب من منزلها بمشاركة النجمة هيفاء وهبي.