إليسا تعتزل الغناء ..وتشبه حقل الفن بالمافيا

(المستقلة)..فاجأت الفنانة إليسا اليوم الاثنين، جمهورها بتغريدة على حسابها عبر “تويتر” تحمل خبر اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن “الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية”.

وقالت إليسا في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة وهذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية”.

وأضافت:”أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا”.

وختمت اليسا التغريدة بقولها:”لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن”.