إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

(المستقلة)… أعتذرت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن تأييدها لأي حزب لبناني، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها لبنان.

وقالت إليسا، عبر حسابها بموقع (تويتر): “أعتذر عن تأييدي أي أحد بأي يوم من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلهم خذلونا والفرق أننا نمتلك الجرأة لكي نعترف في وقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه على الغلط.. أنا اليوم أعلن انتمائها لأرضها وشعبها فقط”.

وكانت الفنانة اللبنانية أمل حجازي هاجمت عبر حسابها بموقع (تويتر) فنانة لبنانية دون ذكر إسمها، واصفة اياها بالوقحة.

وقالت أمل حجازي: “في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها ياللي راعي الدبح والتفجير بلبنان.. لاء يا ست ما نقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلا مش غنمة زعيم .. كتير وقحة”.وأثارت هذه التغريدة الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول هوية الفنانة التي تقصدها أمل حجازي، فيما أشار متابعون إنها تقصد الفنانة اللبنانية إليسا.

يذكر أن إليسا، نشرت قبل ذلك صورة للرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وأرفقتها بدعوة للتظاهر في ساحة الشهداء ضدهم، فيما لم تضع صورة سمير جعجع، الذي قصدته أمل حجازي بأن إليسا تابعة له. (النهاية)