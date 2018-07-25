إليسا تطلق ألبومها الجديد “إلى كل اللي بيحبوني”!

(المستقلة)..طرحت الفنانة إليسا ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “إلى كل اللى بيحبوني” من انتاج “روتانا”.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية، تعاونت فيها إليسا مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم رامي جمال، ومحمد يحيى، وأسامة مصطفى، ومدين، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، وتامر حسين، وسليم عساف. اليسا تألقت خصوصاً بالاغاني الرومنسية في الالبوم الذي يشهد انتشارا واسعا عبر تطبيقات الاغاني وموقع “يوتيوب”.

ومن المقرر أن تُحيي إليسا حفلا غنائيا 10 آب ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت السنوية، وستغني المطربة اللبنانية بها ألبومها الجد.