إليسا تشيد بتمثال سيدة الحرية المصنوع من بقايا زجاج انفجار مرفأ بيروت

المستقلة/ منى شعلان/ عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن إعجابها الشديد ، بتمثال سيدة الحرية الذي تم صنعة من بقايا الزجاج المهشم الناتج عن انفجار مرفأ بيروت .

ونشرت إليسا صورة التمثال عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر”، وكتبت قائلة: “سيدة الحرية اللبنانية الخاصة بنا، إنها أصغر من التي رحبت بالعالم في ميناء نيويورك، لكن هذا مناسب فقط، لديها الكثير لتفعله”.

وكانت الفنانة قد إنتقدت الأوضاع اللبنانية، عبر “تويتر”، وقالت: “ الثورة كانت أجمل شي صار بلبنان من وقت الاستقلال، لأننا خلتني أعرف إنو في ناس نضاف بهالبلد، ما بيفكرو بطائفية، ولا همن المناصب، ولا بالن مين في على هالمقعد أو على هيداك المركز ، الثورة هيي أجمل شي صار بلبنان، ولازم كل يوم يكون هدف الثورة بالنفوس قبل الساحات، تا نقدر نغيّر فعليا”.

وفي سياق مختلف، طرحت إليسا مؤخرا ألبوم “صاحبة رأي”، وذلك عبر تطبيق “Dezzer” ،ويحتوى الألبوم على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية، والباقي باللهجة المصرية، كما أنه يتضمن أغنية تكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير.

كما حققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 9 ملايين و127 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو.

Our very own Lebanese Lady Liberty, made of shattered glass from the devastating Beirut Port explosion. She is younger than the one welcoming the world to NY Harbor, but that is only fitting. She has SO much to do!!! pic.twitter.com/yj3xsSeCcu

— Elissa (@elissakh) October 18, 2020