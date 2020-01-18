إليسا تشن هجوماً حاداً على مسؤولى وسياسيي بلادها: يللي عم يصير مقرف

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة اللبنانية إليسا ، عن غضبها من المسؤولين في لبنان، وأيضا السياسيين ، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد، وخاصا بعد تجدد المظاهرات مرة أخرى.

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة :” يللي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأزغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا”.

كما هاجمت الفنانة اللبنانية السياسيين الذين يحكمون لبنان قائلة: “يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير”.

من ناحية أخرى قد أحيت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، الفترة الماضية، وأحيت أيضا حفلا غنائيا فى دولة الكويت، كما تضع اللمسات النهائية للألبومها الجديد إستعدادا لطرحه قريبا.

يللي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأزغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا — Elissa (@elissakh) January 18, 2020