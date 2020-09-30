إليسا تستعير مقولة لابن خلدون للتعبير عن واقع لبنان

المستقلة.. هاجمت المطربة اللبنانية إليسا السلطات اللبنانية، بشأن الأوضاع السيئة التي تمر بها دولة لبنان

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” لابن خلدون، :” إذا أصبح السفهاء من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم، ابن خلدون”.

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها “صاحبة رأي” مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية.

وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.