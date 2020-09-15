إليسا ترفض إعتداء قوات الأمن على الصحفيين: معقول الي قوّص الناس حرّ

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة اللبنانية إليسا ، عن رفضها التام ، لاعتداء قوات الأمن اللبنانية على بعض الصحفيين ، أثناء تغطيتهم ، الإشكال الذي وقع في منطقة ميرنا الشالوحي بين القوات اللبنانية ، ومناصرين لـ “التيار الوطني الحر” خلال إحيائهم ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل بالصلاة وبوقفة سلمية.

وكتبت إليسا ، فى تغريدة لها :” كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكابات معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ ”

وحرصت الفنانة اللبنانية إليسا على الاحتفال بعيد الصليب أمس ، وكتبت فى تغريدة لها : “رغم كل الأوضاع، بيبقى الإيمان دايما الحافز الأول للصمود، والليلة بليلة عيد الصليب، منصلي لكل حدا موجوع، أو محتاج، أو مكسور، ولكل مين خسر حياتو، الله يعطيه الراحة، يا رب تجي أيام أحلى من هالإيام اللي عايشينا”.