إليسا ترد  مغردة : “اتركوهن بعقدهن”

(المستقلة)..غرّدت النجمة إليسا ، عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن. أنا اليسا”.

من جانبها دعمت المذيعة مي حلمي، النجمة اللبنانية إليسا بعد إطلاقها لهاشتاج عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر #انا_اليسا بعد تعرضها لحملة تنمر وسخرية على شكلها بعد نشرها لصورة من كواليس حفلها بمهرجان مزازين بالمغرب.

وغردت مي قائلة: “إليسا اااه الحب حساسه وراقيه غير الحب اللي في قلبي ليها،،، زاد موضوع التنمر اوي والتريقه والاستخفاف بفنان له حجمه ومالوش اي ذنب غير انه فنا عمره عشان يسعد جمهور بتتنمرو عليها ؟ وانتو اول ناس لو شوفتوها في الشارع هتجرو تقفو طبور عشان تتصورو معاها بحبك وبساندك”.

وقامت إليسا بمنح مي حلمي علامة إعجاب على هذه التغريدة.