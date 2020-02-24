إليسا تدعو لايقاف الرحلات الجوية مع ايران

(المستقلة).. دعت الفنانة اللبنانية اليسا حكومتها الى ايقاف الرحلات الجوية مع ايران بعد انتشار فايروس كورونا الجديد.

وغردت إليسا على حسابها في موقع تويتر قائلة: “دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!”.

يأتي هذا بعد اكتشاف حالة اصابة لسيدة لبنانية قادمة عبر رحلة جوية من ايران.