إليسا تحيى حفلا غنائيا بالعراق بمناسبة عيد نوروز.. الشهر المقبل

(المستقلة) – منى شعلان/ تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائى ، يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، في دولة العراق وتحديد بمدينة أربيل ، بمناسبة عيد نوروز، ومن المقرر أن تقدم الفنانة اللبنانية ، باقة متنوعة من أجمل أغانيها.

من ناحية أخرى ، أحيت الفنانة إليسا ، حفلا غنائيا ، يوم الجمعة الماضى فى القرية العالمية بدبى ، بمناسبة عيد الحب ، بحضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

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ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا ، قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “ذكريات”، والأغنية واحدة من أغانى ألبومها الجديد ، والأغنية من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.

وتنشغل حاليا ملكة الاحساس إليسا ، باختيار وتسجيل أغانى ألبومها الجديد ، الذى يضم 4 أغنيات لبنانية و باقى الأغنيات مصرية ، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل.