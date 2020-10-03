إليسا تتمنى هذا الأمر للشعب العراقي بمناسبة يومه الوطني

المستقلة/ منى شعلان/ هنأت المطربة اللبنانية إليسا ، الشعب العراقي باليوم الوطني، الموافق اليوم 3 أكتوبر الجاري ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت إليسا ، قائلة: “معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب، عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبه كل خير”.

وفى سياق مختلف ، واصلت الفنانة إليسا ، دعمها لمرضى سرطان الثدي ، حيث كتبت فى تغريدة لها قائلة : “شهر تشرين الأول بيعنيلى كثير.. هوى شهر التوعية من سرطان الثدى اللى لازم يكون واجب على كل شخص بهالمجتمع لنساعد بعض أكثر ونحمى كل امرأة من المرض.. كرمال كل اللى بيحبوها”.

جدير بالذكر أن أغنية “حكايات” من ألبوم “إلى كل اللي بيحبّوني” حصدت المرتبة الأولى ضمن القائمة الأكثر استماعًا بأعمالها الغنائية سواءً القديمة منها أو الجديدة خلال الأيام الماضية، كما حصلت الأغنية على أكثر من 20 مليون مشاهدة على اليوتيوب ، على رغم من مرور عامين على طرحها.

وقد طرحت إليسا ألبومها الأخير “صاحبة رأي” مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإليكترونية، وضم الألبوم 20 أغنية، وتنوعت أغنياته بين اللهجة المصرية، واللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية،كما حققت أغنية صاحبة رأي، أكثر من 8 مليون مشاهدة، بعد مرور شهرين على طرحها بموقع يوتيوب .