إليسا: العرب يقتلون بعضهم بالسلاح ويحاربون إسرائيل بالدعاء

(المستقلة)..أبدت المطربة اللبنانية إليسا اهتماما ملحوظا بالقضايا السياسة العربية مؤخرا، بداية بتوجيه نداء لإنقاذ أرض فلسطين، وحتى الصدام مع المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الذي انتهى بحظره على حسابها الرسمي.

واليوم نشرت إليسا عبر حسابها على Twitter، صورة سخرت فيها من استسلام وصمت العرب تجاه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسوريا كتبت عليها: “من طرائف العرب أنهم يقتلون بعضهم بالسلاح، ويقاتلون إسرائيل بالدعاء”.

كانت إليسا المعروفة بتضامنها مع القضايا الإنسانية، نشرت تدوينة على حسابها الرسمي على Twitter قالت فيها: “أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟”.

وعندما رد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، على تغريدتها موضحا أن حركة حماس هي المسئولة عن القصف الإسرائيلي لغزة بسبب إطلاقها لصاروخ على أحد المنازل، ردت عليه الفنانة اللبنانية بالحظر ونعته بـ”محتل وقح”.