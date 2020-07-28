إلى قادة شيعة السلطة الخمسة ..اوقفوا عقود تمديد شركات الهاتف النّقال

أياد السماوي…

إلى قادة شيعة السلطة الخمسة .. نوري المالكي وهادي العامري ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي ..

وصلتني معلومات مؤكدّة أنّ ملاحق عقود التمديد الخاصة بشركات الهاتف النّقال الثلاث الأثير وكورك وآسيا سيل قد تمّ إنجازها للتوقيع , وعلى ما يبدو أنّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ماضية باتجاه توقيع هذه الصفقة التي توصف بأنّها الصفقة الأكبر في تأريخ الفساد في العراق والمنطقة بأسرها .

وبالرغم من البيانات والمطالبات التي أصدرتها لجان مجلس النواب .. لجنة الإعلام والاتصالات .. اللجنة المالية .. لجنة الخدمات .. لجنة النزاهة .. والمناشدات التي صدرت عن العديد من السادة النواب الذين طالبوا رئيس الوزراء بالترّيث في المضي بتوقيع هذه العقود مع هذه الشركات الثلاث تحديدا قبل إعادة طرح هذه العقود في جولة تراخيص جديدة , واستيفاء كامل الديون المترّتبة بذمة هذه الشركات منذ توقيع عقود الترخيص معها في شهر آب عام 2007 وحتى هذه اللحظة بما فيها استيفاء ضريبة المبيعات العشرين بالمئة التي فرضتها حكومة حيدر العبادي على المواطنين بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2015 والتي لا زالت مستمرّة حتى اللحظة في واحدة من أكبر جرائم الفساد في العالم , حيث لا توجد حكومة في العالم تفرض على شعبها ضريبة وتترك مهمة استيفاء هذه الضريبة لشركات أجنبية غير وطنية غير حكومة حيدر العبادي ..

القادة الخمسة .. أنّا أعلم علم اليقين أنّ السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما كان ليجرؤ على الإقدام بتوقيع مثل هذه الصفقة التي تعتبر الصفقة الأكبر في تأريخ الفساد في العراق , وما كان ليجرؤ على المضي بتوقيع هذه الصفقة لولا علمه المسبق أنّكم جميعا كنتم ولا زلتم شركاء في فساد هذه الشركات الثلاث ونهبها لأموال الشعب ..

لست في معرض توجيه الاتهام لمقاماتكم , فالشعب أعرف مني بكم .. لكنّ أتوجه إليكم بهذا النداء انطلاقا من واجبي الوطني والشرعي والأخلاقي اتجاه بلدي وشعبي , وحتى تكون هذه الرسالة حجّة عليكم أمام الله والشعب والتاريخ , وعسى أن تجد هذه المناشدة طريقها لضمائركم وبقايا دينكم لإيقاف جريمة تمديد عقود شركات الهاتف النّقال .. أيّها السادة .. إنّ المضي في توقيع هذه العقود الفاسدة في ظل هذا الصمت المريب منكم , سيجعل منكم شركاء في هذه الجريمة الكبرى .. ندائي الأخير لكم ..

أوقفوا تجديد عقود شركات الهاتف النقال عسى الله أن يرحمكم ويتجاوز عن خطاياكم التي اقترفتموها بحق شعبكم .. اللهم أني قد بلّغت .. اللهم أني قد بلّغت .. اللهم أني قد بلغت ..

أياد حسين حبيب البازي السماوي

في 28 / 07 / 2020