إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين

المستقلة /هاجم الجمهور الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعدما اخترقت خصوصية ابنتها منى، وقامت بتصويرها داخل غرفة العمليات بعد اجرائها عملية إجهاض.

ونشرت الفضالة الفيديو عبر “انستجرام” مع تعليق: “خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير”.

وظهرت منى داخل غرفة العمليات وهي نائمة على السرير وممسكة بالهاتف، ما استفز المُتابعين الذين اعتبروا أن هذه خصوصيات لايجوز نشرها.

وأعلنت إلهام عن خبر اجهاض ابنتها بفيديو سابق، قالت فيه: “صباح الخير، أنا موجودة في المستشفي حاليا، لأن منى كانت حامل لكن الله ما أراد، وربنا له حكمة أن الحمل ما يكمل في هذه الظروف، وربنا رزقها في ظروف أفضل”