إلقاء القبض على مهربي آثار وبحوزتهم 75 قطعة في بابل

(المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على مهربي آثار وبحوزتهم 75 قطعة معدة للتهريب في محافظة بابل.

وقالت الداخلية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “مفارز الشؤون الداخلية وبالاشتراك مع مفرزة من الامن الوطني والجريمة المنظمة وبإمرة الرائد عبد الرزاق سعدون من شؤون وأمن بابل، قامت بتنفيذ أمر القبض بحق المتهمين الذين يقومون بتهريب القطع الاثرية والمتاجرة بها وعددها 75 قطعة أثرية تعود الى الحضارة البابلية مع بندقية كلاشينكوف ومسدس صوتي”.

وأضافت الداخلية أنه “تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق أحكام المادة 40 من قانون الاثار والتراث”. (النهاية)