إلقاء القبض على مروجين للمخدرات شرقي بغداد

(المستقلة)… أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط إلقاء القبض على مروجين اثنين للمخدرات شرقي بغداد.

وقال البطاط في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “بتنسيق بين قطعات اللواء الثاني واللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بين منطقتي الوكر والترويج، وبعد ورود معلومات استخبارية، تم القبض على اثنين من المروجين للمخدرات شرقي بغداد”.

وأضاف، أنه “تم العثور على اكثر من 280 غراماً من مادة الكرستال المخدرة بحوزتهما”، مشيرا إلى “تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم”. (النهاية)