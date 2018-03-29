إلقاء القبض على جابي الكهرباء ومتهمين بالاحتيال والسرقة

(المستقلة)… اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اعتقال شخص ينتحل صفة موظف في وزارة الكهرباء يقوم بجباية الاموال من المواطنين مقابل منحهم وصولات مزورة، فيما اعتقلت متهما بالنصب والاحتيال يحمل الجنسية النيجيرية في العاصمة.

وقالت عمليات بغداد في بيان لها تلقته (المستقلة) إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة لسرقة المنازل، وضبط بحوزتهم مصوغات ذهبية، وسلاح مسدس في منطقة حي السلام”.

واضافت أن “القوات اعتقلت متهما انتحل صفة موظف في وزارة الكهرباء يقوم بجباية الاموال من المواطنين مقابل منحهم وصولات مزورة، في منطقة المنصور”.

وتابعت القيادة أنه “في السياق ذاته تم إلقاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة بالجرم المشهود في منطقة بغداد الجديدة”.

واشارت الى ان “قوات مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال، نيجيري الجنسية، قرب فندق بغداد”.(النهاية)