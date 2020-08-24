متابعات / أفاد مصدر أمني عن القاء القبض على احد عناصر اخطر عصابات الجريمة المنظمة في البصرة.

وقال المصدر، إن “قوة عراقية مشتركة تلقي القبض على فرد اخر من عصابة المنصوري احدى اخطر عصابات الجريمة المنظمة في محافظة البصرة”.

وذكر، أنه “فيما القي القبض صباح اليوم على فرد ثامن مختبئ في منزل ريفي بقضاء شط العرب، لا يزال العمل الاستخباري والأماني جاري للوصول للاخرين”.

اشتهرت هذه العصابة بعد قتل الشاب كرار رحيم اثر خلاف حول ( طابور حلاقة ) في قضاء الزبير فيما تتهم العصابة بعمليات قتل 21 شخص اخر الى جانب عمليات تسليب وتجارة مخدرات وتجارة الكحول في المحافظة.

وكان قد القي القبض سابقا على سبع افراد هم كل من، مؤید محسن مخور المنصوري، محمد محسن مخور المنصوري، مهند محسن مخور المنصوري، فؤاد محسن مخور المنصوري، حیدر مؤيد محسن المنصوري، کرار مؤيد محسن المنصوري، إياد محسن مخور المنصوري.