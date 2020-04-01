إلغاء بطولة ويمبلدون

(المستقلة).. اعلن في بريطانيا ، اليوم الاربعاء، عن الغاء بطولة ويمبلدون ، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر حزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلن نادي عموم انكلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، انه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية “إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021”.

وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية يتم فيها إلغاء بطولة غراند سلام.

وتنضم ويمبلدون بذلك الى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء “كوفيد-19” الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.