إقامة عزاء الفنانة ماجدة الصباحي.. الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت عائلة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، إقامة عزاء الراحلة يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير، ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة غدا، لتدفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد رحلت عن عالمنا الفنانة ماجدة الصباحي، عصرا اليوم، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع طويل مع المرض داخل منزلها بالدقى .

وتعد الصباحي، واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية ، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيّرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم “الناصح” إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.

دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام من أفلامها التي أنتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول”، ومثّلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها “غادة”، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية، وكان لها دورًا بارزًا في جمعية السينمائيات.

توقفت ماجدة عن الإنتاج وأغلقت مكتبها وشركتها لمدة 10 سنوات كاملة، بسبب الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها ، كما استدانت من البنوك وحاصرتها الديون.