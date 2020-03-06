إقالة وزير الاقتصاد السعودي

المستقلة /ذكر تلفزيون حكومي، الخميس، نقلا عن أمر ملكي، أن السعودية كلفت محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية.

وأضاف الأمر الملكي أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى محمد التويجري من منصبه وزيرا للاقتصاد، وعينه مستشارا في الديوان الملكي.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، في تغريدة عبر “تويتر”، إن هذا القرار “ربما يكون بداية لضم وزارة الاقتصاد للمالية”.

وفي الأسابيع الماضية، صدرت أوامر ملكية بتحويل بعض الهيئات إلى وزارات، إذ حوّلت “الهيئة العامة للاستثمار” إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”.

فيما حولت “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”، إضافة إلى تحويل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة”.

وشملت الأوامر الملكية دمج وزارة “الخدمة المدنية” في وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية”