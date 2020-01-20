إفتتاح أول قاعة من نوعها لرياضة المعاقين في العراق

(المستقلة)..تفتتح صباح يوم الاربعاء المقبل أول قاعة رياضية من نوعها في العراق خاصة برياضة المعاقين

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةعقيل حميد ان القاعة الرياضية المغلقة التي انجزنها اللجنة البارالمبية بعد خمس سنوات من البدء بانشائها تعد الاولى من نوعها في العراق

واكد حميد ان القاعة ستفتتح صباح الاربعاء بمهرجان كبير يقام في مقر اللجنة البارالمبية العراقية ويحضره كبارالشخصيات السياسية والرياضة العراقية

وأوضح ان المهرجان االذي يقام في القاعة ذاتها سيشهد العديد من الفعاليات ضمن منهاج الاحتفال بافتتاح القاعة الرياضية , مشيرا الى ان القاعة ستكون تحت خدمة العديد من الاتحادات الرياضية الخاصة باللجنة البارالمبية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الهدف والبوتشيا والعاب اخرى

وقال رئيس اللجنة البارالمبية ان هذه القاعة تتسم بالمواصفات والمعايير الدولية وهي مجهزة بكافة المستلزمات سواء للاصحاء او المعاقين