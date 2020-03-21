إغلاق مدينة الصدر في بغداد بالكتل الكونكريتية لعد التزام السكان بالحظر

( المستقلة)…..افاد مصدر أمني ان السلطات الأمنية أغلقت مداخل مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية، لعدم استجابة السكان لحظر التجوال على خلفية انتشار فايروس كورونا .

وقال مصدر أمني لل( المستقلة) اليوم السبت انه “بتوجيه من قائد عمليات بغداد، اغلقت القوات الأمنية مداخل ومخارج مدينة الصدر، والقرار جاء، بسبب عدم التزام اهالي المدينة، بقرار حظر التجوال، وخرقه والتحرك بكل اريحية”.

وبين المصدر، ان “عملية اغلاق المناطق، سوف تنفذ باغلب مناطق العاصمة بغداد، خصوصاً مع وجود نية لدى خلية الأزمة بتمديد قرار حظر التجوال”.

وأفاد سكان بانه جرى غلق المدينة ابتداء من مدخل قناة الجيش باتجاه معارض السيارات في ساحة الحمزة بالكتل الكونكريتية نتيجة عدم تقيد المركبات والمشاة بحظر التجوال.

وتحدث سكان عن تزايد الإصابات المشتبه بكونها بتأثير فايروس كورونا في مناطق شرقي القناة وتحديداً، بغداد الجديدة، والأمين الثانية،فضلا عن مدينة الصدر، وكذلك الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.( النهاية)