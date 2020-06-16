إغلاق مخيم في بغداد بعد تسجيل حالات بكورونا

كشفت مفوضية حقوق الانسان عن إغلاق الجهات الصحية مخيم مريم العذراء للنازحين في منطقة زيونة ببغداد بعد تسجيل إصابات وحالات أشتباه بكورونا.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان “فرق المفوضية تتابع الاوضاع الانسانية والصحية للاسر النازحة في مخيم مريم العذراء للنازحين في منطقة زيونة ببغداد، والذي تسكنه 114 لسرة بواقع 345 فردا وجميعهم من محافظة نينوى”، مؤكدا “تسجيل اصابة إحدى النازحات بفيروس كورونا”.

وأضاف، إنه “تم اغلاق المخيم ومنع دخول أي جهة بأمر وزارة الصحة والبيئة بسبب وجود ثلاث حالات من اسرة واحدة مشتبه باصابتها بالفيروس بعد ظهور أعراض المرض عليهم من خلال الزوجة التي تعمل في مستشفى الراهبات والتي نقلت العدوى الى زوجها وابنتها”.

وأوضح انه “تم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من قبل وزارة الصحة وسحب عينات فحص للمرأة المشتبه باصابتها والملامسين لها (زوجها وابنتها) وارسالها الى مختبر الصحة المركزي، بينما تم حجرهم في الكرفان الذي يسكنون فيه لحين ظهور نتائج الفحص، وتمت مطالبة وزارة الصحة والبيئة ومديرية الدفاع المدني بتعفير وتعقيم المخيم باكمله وتوزيع متطلبات الوقاية الشخصية من الكفوف والكمامات ومواد التعقيم بين النازحين”.