إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم بسبب كورونا

المستقلة /أعلنت الطوائف المسيحية المختلفة إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، استجابة لتوصيات وزارة الصحة و تعليمات محافظ المدينة.

وأعلنت الطوائف عن إغلاق الكنيسة وعدم استقبال السياح والحجاج، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

وأوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في بيت لحم لمدة 14 يوما.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أوصت الوزارة أيضا بوقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وكانت وزارة الصحة قالت إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الاجرائية والاحترازية”.