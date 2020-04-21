إغلاق كربلاء أمام الزائرين طيلة شهر رمضان

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قررت خلية الازمة العليا لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إغلاق المحافظة أمام الزائرين من داخل وخارج العراق طيلة شهر رمضان “.

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الخلية قررت الاستمرار بغلق المحافظة أمام الزائرين طيلة شهر رمضان المبارك “.

وأضاف كما “قررت الخلية خلال اجتماع لها عن تمديد حظر التجوال لغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم مراجعة وتقييم الوضع والتقارير الصحية، وعندها ستتخذ الخلية إجراءات لتسهيل أمور المواطنين وسيصدر بيان بشكل تفصيلي قبل ليلة الأحد “.

وأكد الاستمرار” بالقرارات السابقة من بينها حركة نقل البضائع والمواد الغذائية ، وتسهيل مهام وحركة القوات الامنية والكوادر الصحية والدوائر الخدمية والصحفيين والمصارف والاتصالات “.

يذكر إن “صحة كربلاء أعلنت ، مساء إمس الاثنين، عن شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمصابين بفايروس كورونا في المحافظة ليرتفع عدد الشفاء الى (75) حالة ، والمتبقين في ردهة الحميات ( 5 ) حالات فقط ويتلقون العلاج .